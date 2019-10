Veleziana, il Maxi 90’ Golfo di Trieste vince la XII gara

Il Maxi 90’ Golfo di Trieste vince la XII Veleziana. Una gara spettacolare quella di domenica, organizzata dalla Compagnia della Vela con il patrocinio della Marina Militare e del Comune di Venezia. Vele di tutte le dimensioni e di tutti colori hanno affollato il bacino di San Marco.

Lo spettacolo

Dai supermaxi ai Dinghy 12 piedi, fino alle Star e alle Vele al Terzo. Percorso costiero per le 200 imbarcazioni provenienti da 10 nazioni, con partenza dalla bocca di Porto del Lido di Venezia, ingresso in laguna e arrivo davanti all’Isola di San Giorgio, sede della Compagnia della Vela. Nello stesso tempo regata in laguna per cinquanta Dinghy piedi e parata lungo le rive per le Vele al Terzo. Venezia, capitale della vela, ha reso così onore alle sue antiche tradizioni in una giornata soleggiata con brezza tra gli 8 e i 10 nodi.

La gara

La battaglia in acqua è cominciata puntuale alle 13 con una partenza regolare e con i supermaxi subito protagonisti: Golfo di Trieste (skipper Francesca Clapcich, tattico Giulia Conti, timoniere l’americana Sally Barkow) è subito prima alla boa di disimpegno seguita da Portopiccolo Tempus Fugit (skipper Enrico Zennaro e Ludde Ingvall). I due supermaxi fanno il vuoto alle loro spalle e si ingaggiano in un serrato testa a testa che prosegue quasi fino al traguardo con l’equipaggio femminile di Golfo di Trieste, composto da 15 veliste provenienti da 6 nazioni, che taglia il traguardo al primo posto, conquistando la line honours e la vittoria. Al terzo posto si è classificato Idrusa di Paolo Montefusco.