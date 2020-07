Violenza sessuale su una bimba di 10 anni, in carcere un 47enne di Venezia

È stato riconosciuto colpevole di una violenza sessuale, risalente a settembre 2017, su una bimba di 10 anni a Prepotto (Udine). L'uomo, V.L., 47enne di Venezia, era già stato ristretto agli arresti domiciliari presso la struttura terapeutica "Airone" di Agugliaro (Vicenza), ora è stato portato in carcere a Vicenza dai carabinieri di Campiglia dei Berici (Vicenza), dove dovrà scontare un anno, 5 mesi e 8 giorni di reclusione dietro le sbarre.

I fatti

Stando alla ricostruzione della Procura della Repubblica di Udine, l'uomo avrebbe avvicinato la bambina in un esercizio pubblico del Cividalese, nella zona dei servizi igienici. Sulla piccola sarebbero state trovate tracce di sperma. Dopo la violenza, la bambina sarebbe corsa dai parenti che erano con lei, raccontando di quanto accaduto. L'uomo, invece, se la sarebbe data a gambe levate. A quel punto i parenti aveva inseguito l'uomo e avvertito i carabinieri.

Arrestato anche un 35enne per violenza su una 15enne

Nelle scorse ore anche i poliziotti del commissariato di Mestre hanno arrestato un 35enne nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione per violenza sessuale aggravata. L’uomo era stato condannato in concorso con un complice per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazzina che all’epoca aveva solo 15 anni.

I fatti risalgono al 31 gennaio del 2008, quando la vittima era stata attirata con l’inganno a casa di uno dei uomini per essere poi violentata. I due colpevoli erano subito stati individuati. La Procura di Venezia ha emesso nei confronti di uno dei due un ordine di esecuzione per la carcerazione, a seguito di condanna diventata definitiva a marzo scorso. Il 35enne adesso si trova in carcere e dovrà scontare quattro anni.