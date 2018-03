Venezia risparmia grazie alla tecnologia: web e servizi, prosegue l'accordo con Venis

Squadra che vince non si cambia. La società in house Venis ha contribuito in modo importante a dare uno "scossone" al Comune di Venezia dal punto di vista della tecnologia e dell'informatica, e ora la giunta ha approvato il programma triennale per la gestione del sistema informativo comunale. Il provvedimento applica le previsioni del contratto di servizio rinnovato lo scorso dicembre con la società. Conti alla mano, è stato dimostrato: così si risparmia. "È la soluzione più adatta ad assicurare efficacia ed efficienza nei servizi - ha spiegato l'assessore alle Partecipate, Michele Zuin - E se il Comune affidasse gli stessi servizi al mercato esterno, spenderebbe circa il 15% in più l’anno, oltre 800mila euro. Ad esempio un controllo più attento dei costi telefonici ha generato un risparmio del 30% in due anni. La spesa è passata dal 1.048.265 euro del 2015 a 755.212 euro del 2017".

Server e sicurezza

“Per dare un’idea del volume delle attività che Venis ha gestito durante il 2017 – commenta l’amministratore di Venis, Paolo Bettio - è emerso che sono stati quasi 30mila gli interventi eseguiti sulle 180 sedi comunali, fra uffici, scuole e varie sedi. Sono 135 i servizi informatici gestiti, di cui circa 50 servizi online per cittadini e imprese. Il data center Venis per il Comune e le sue aziende partecipate gestisce quasi 1.000 server. Secondo la polizia postale, poi, nonostante nell’ultimo anno gli attacchi informatici si siano quintuplicati, nessun incidente o danno è stato subito dal datacenter del Comune. Questo è stato reso possibile grazie ad elevati gradi di sicurezza logica e fisica, a sistemi presidiati h24 365 giorni all'anno, e al fatto che il nostro è l’unico data center pubblico di un’amministrazione locale con certificato TIERIII che attesta la continuità del servizio al 99,982%".

Fibra ottica e internet pubblico

"Per quanto riguarda la fibra ottica pubblica – aggiunge Bettio - Venis gestisce i 127 chilometi di dorsale ottica a 144 fibre articolati attraverso 243 punti di giunzione o derivazione ed estesi verso le isole tramite 9 ponti radio punto-punto, 11 impianti di diffusione radio punto-multipunto e 282 hot spot WiFi pubblico per 81mila utenti registrati". La società conta 84 dipendenti e gestisce il centralino del Comune con oltre 60mila chiamate l’anno. "Con l’approvazione di questo nuovo contratto - conclude - si definisce il perimetro delle attività per i prossimi 5 anni, garantendo un orizzonte ampio e sostenibile di sviluppo per l’azienda e le sue funzioni. Inoltre, grazie ai finanziamenti del Pon Metro, ci saranno delle importanti novità per i cittadini. Tra queste lo smart parking, il parcheggio intelligente che tramite appi consente, tra le altre cose, di individuare il posto libero: è in fase di test ed entro l’estate sarà attiva su oltre 2000 stalli”.

Telecamere

"Venis progetta, realizza e gestisce anche la rete di videosorveglianza urbana e del traffico con 167 telecamere e 39 celle/punti di rilevazione per la videosorveglianza del traffico acqueo - ricorda Luca Battistella, delegato alla Smart City - questa infrastruttura garantisce la trasmissione della videosorveglianza ed è indirizzata alle postazioni operative del COTV Polizia Municipale, al Centro Interforze Piazza San Marco, alla Centrale Operativa Comando provinciale Carabinieri e alla Centrale Operativa Polizia di Stato”.

"Orgogliosi del lavoro fatto"

“Siamo orgogliosi che il Comune ci abbia rinnovato la sua fiducia e anche che sia stato certificato da soggetti indipendenti la bontà e l’economicità per i cittadini del nostro lavoro - commenta la direttrice Alessandra Poggiani - Il nuovo contratto con il Comune, insieme all’ingresso della Città metropolitana nel capitale azionario di Venis e al grande lavoro che ci è stato affidato dal programma Pon Metro, rappresenta una grande responsabilità che vogliamo onorare al meglio, con le 84 persone che tutti i giorni lavorano con professionalità per innovare le strutture della città e offrire servizi migliori ai cittadini”.