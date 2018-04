Schedina fortunata a Ca' di Valle, centra il "cinque" e si porta a casa 13mila euro

La vincita non è così consistente come quelle registrate nelle scorse settimane, ma di certo non si può lamentare il giocatore di Ca' di Valle, località di Cavallino Treporti, che grazie ad un 5 al SuperEnalotto si è portato a casa 13mila euro.

Un 5 da 13mila euro

La schedina vincente, come riportato da Agipronews, è stata convalidata alla tabaccheria di via Fausta 353. La sestina vincente per il prossimo concorso mette ora in palio 130,2 milioni di euro, premio più alto al mondo e quinto nella storia del gioco. Ultimo jackpot ad essere stato centrato quello di Caorle, lo scorso 1 agosto, con una vincita da 78 milioni di euro.