Doppia aggressione ai poliziotti, violento assolto al processo. Sindacato: "Assurdo"

Indignazione al sindacato Ugl-Fsp polizia di Stato per la conclusione della vicenda che ha visto coinvolto un richiedente asilo, 22enne, scagliatosi contro i poliziotti per due volte in due giorni. Tanto da farne finire uno - il primo - all'ospedale. "Rimaniamo basiti - scrive il segretario regionale Mauro Armelao - per l’assoluzione del cittadino del Gambia che, arrestato per la seconda volta venerdì, aveva causato lesioni lievi ad altri due agenti per opporsi ancora una volta al fotosegnalamento e al prelievo del dna".

"Assoluzione assurda"

"Da tempo - riferisce - queste persone stanno sfidando anche le forze dell’ordine con comportamenti arroganti e irrispettosi delle leggi. Già il nostro lavoro sta diventando sempre più difficile per la mancanza di leggi adeguate, ma vedere assolvere chi è stato arrestato due volte consecutive per analoghi motivi (benché la secondo volta non avesse causato lesioni gravi come nel primo caso) lo giudichiamo assurdo".

"Va rispedito al proprio Paese"

"Qui manca la certezza della pena - continua - Auspichiamo almeno che al 22enne in questione venga immediatamente revocata l’accoglienza da parte della prefettura, che gli sia negato il diritto di protezione internazionale e che venga rispedito al proprio Paese d’origine". "Ora leggeremo le motivazioni della sentenza - conclude - e saremo pronti a segnalare quanto accaduto alla politica nazionale affinché apporti i dovuti correttivi".