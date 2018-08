Vola giù dalla giostra per diversi metri, "salvato" dalla schiena di una ragazzina

Le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Come riportano i quotidiani locali, è stata una serata di paura quella tra sabato e domenica per un bambino di 12 anni e i propri genitori. La famiglia si trovava alla sagra di San Rocco a Dolo, quando il ragazzino avrebbe deciso di provare una delle attrazioni "da grandi": il Canguro. Una giostra apparentemente innocua, non fosse altro che nel moto di oscillazione verso l'alto e poi verso il basso, il piccolo è stato sbalzato fuori da una delle navicelle, sbalzato fuori per diversi metri: un volo al termine del quale è finito sull'asfalto a testa in giù. La sua fortuna è stata quella di aver trovato, nella propria traiettoria, la schiena di un'altra ragazza, che ne avrebbe attutito l'urto a terra.

L'intervento dei soccorsi

Il brutto volo sarebbe costato al malcapitato la rottura di diversi denti oltre a tagli sulle labbra, dalle quali sarebbe uscita una gran quantità di sangue. Immediato è stato lanciato l'allarme al 118 da un presente, i genitori sarebbero invece accorsi poco dopo per vedere cosa fosse successo al figlio. Sul posto si sono quindi portati i sanitari del Suem che hanno immediatamente prestato le prime cure al giovane, immobilizzandogli il collo, per paura potesse aver subìto delle fratture di entità ben più grave. Trasportato direttamente all'ospedale di Padova, non avrebbe fortunatamente riportato conseguenze più serie di quelle apparenti.

Rilievi dei carabinieri

Ai carabinieri locali è invece spettato il controllo della giostra, trovandola a norma e in regola con collaudi e manutenzione. Il giovane sventurato, inoltre, superava di 7 centimetri l'altezza minima per salire a bordo. L'attrazione non sarebbe stata sequestrata, ma solo fermata provvisoriamente per effettuare i rilievi del caso. Il proprietario si sarebbe dimostrato comunque disponibile con forze dell'ordine e famiglia del ragazzo nel caso di necessità.