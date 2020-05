I veterinari dell'Ulss 4 soccorrono una volpe rossa ferita

Nella notte tra lunedì e martedì i Servizi veterinari dell'Ulss 4 sono stati allertati da un cittadino per portare soccorso ad una giovane volpe rossa, ferita, in una zona a ridosso del litorale, sul confine tra i comuni di Eraclea e Caorle.

L'intervento dei veterinari

Sul posto è intervenuto il medico veterinario di turno, Nicola Castellani, che ha recuperato l'animale e lo ha trasportato in ambulatorio dove è stato posto in osservazione, prima di essere trasferito in un centro specializzato per animali selvatici: infatti il cucciolo di volpe rossa era in evidente stato di difficoltà probabilmente per un trauma a seguito di un investimento. Durante il periodo di osservazione l'animale ha tuttavia dato evidenti segni di miglioramento e, considerate le buone condizioni, è stato deciso di rimetterlo in natura.

I veterinari hanno quindi riportato la volpe nei pressi del luogo di ritrovamento e questa, dopo qualche attimo di indecisione e incredulità, è uscita dalla gabbietta di trasporto dirigendosi veloce nella zona di campagna che la circondava.