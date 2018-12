Vongole illegali, sequestri da oltre una tonnellata e multe salate

Pescato senza tracciabilità, multe per due chioggiotti: a riscontrare le infrazioni è stato l’equipaggio della motovedetta della compagnia carabinieri di Chioggia Sottomarina, che nelle scorse settimane è stato impegnato in servizi di contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici.

Una sanzione da 2mila euro è andata ad un pescatore che nella propria imbarcazione aveva stipato un quintale di fasolari privi di documenti attestanti la provenienza. Stessa ammenda per un uomo che trasportava, a bordo di un furgone, una tonnellata circa di vongole veraci in cassetta, anch'esse senza documentazione di accompagnamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e ributtato in acqua.