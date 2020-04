Assindustria e Confindustria: «Riaprire in sicurezza subito o l'industria e i suoi distretti muoiono»

"Un’economia colpita , uno shock paragonabile a quello di una guerra. Che, mutuando le stime del Centro Studi Confindustria (Pil -10% nel primo semestre 2020) e lo scenario migliore tra quelli ipotizzati (uscita dalla fase acuta dell’emergenza sanitaria e il 90% delle aziende che riprendono l’attività entro maggio), porterà a una perdita del Pil di 4 miliardi per ogni settimana di chiusura in Veneto nel primo semestre, quasi 2,5 miliardi per ogni settimana di chiusura nei territori di Padova e Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo a trazione manifatturiera ed export oriented".

I dati

I dati e l'analisi è di Assindustria Veneto. Non solo è messa a dura prova la sopravvivenza stessa di intere filiere produttive - denunciano . ma anche la tenuta di quattordici distretti strategici per l’economia del Veneto e del Paese, che nel 2018 hanno esportato prodotti per un valore complessivo di 14 miliardi di euro: la termomeccanica e le macchine agricole di Padova, il calzaturiero della Riviera del Brenta, il vetro artistico di Murano, l’occhialeria di Belluno, il legno e arredo e il tessile e abbigliamento di Treviso, lo sportsystem di Asolo e Montebelluna, le materie plastiche di Treviso e Padova, i sistemi per l’illuminazione di Treviso e Venezia, l’ittico di Rovigo e Chioggia, la giostra del Polesine, l’elettrodomestico di Treviso, il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. «La crisi economica indotta dal Covid-19 sta investendo le nostre imprese, con una violenza e una rapidità che non hanno precedenti, e mette a rischio la tenuta economica e sociale, anche delle aree più produttive del Paese, come il Veneto».

Occorre decisione chiara

«Se l’obiettivo indicato dal premier Conte alle Camere è fare il possibile per preservare l’integrità del nostro tessuto produttivo, la strada è agire subito, senza tentennamenti, superando gli anacronismi dei codici ATECO, per difendere lavoratori, imprese, famiglie. E assumersi la responsabilità di una scelta che è politica, senza lo scudo dei comitati di esperti dietro cui nascondersi per rinviare decisioni». «Il tempo è nostro nemico. Continuare a non produrre, mentre gli altri Paesi lo fanno, significa perdere ordini, clienti, posti di lavoro, relazioni internazionali e quote di mercato in modo irreversibile. Se non ci sarà una decisione chiara, univoca e in tempi rapidissimi sull’allentamento del regime attuale delle restrizioni alle attività produttive, rischiamo danni permanenti e irreversibili, a cominciare dalla perdita di un pezzo rilevante della nostra industria, di lavoro e competenze, che non arriverà a vedere la fine del lockdown».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Appello a Conte

«Chiediamo al premier Conte che tutte le imprese capaci di garantire le imprescindibili, ripetiamo, imprescindibili precondizioni di sicurezza, siano messe in condizione di riaprire già dalla prossima settimana. A cominciare da filiere essenziali come meccanica, moda, legno-arredo e dai distretti strategici del Made in Italy. La strada più veloce in una recessione tremenda come quella che dovremo affrontare non sarà forse perfetta ma sarà la migliore».