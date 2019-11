Il Black Friday di Autotorino con 5.000 buoni da 1.000€

Vendere un’auto a prezzi pazzi era forse un po’ troppo ma il Gruppo Autotorino, prima concessionaria italiana multimarca per la vendita di auto, per il Black Friday, che tutti aspettano, ha pensato di aprire il portale autotorino.it/black-friday su cui sarà possibile acquistare al prezzo di 10 euro uno dei 5.000 buoni-sconto del valore di 1.000 euro messi a disposizione.

Il voucher sarà spendibile fino al 31 gennaio 2020 per l’acquisto di un’autovettura nuova, a chilometro zero o aziendale presso le 52 filiali del Gruppo Autotorino in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (regioni, queste ultime, in cui opera con le insegne Autostar).

Anche questo acquisto, come è ormai prassi del Gruppo, sarà coperto dalla formula ‘Soddisfatto o Rimborsato’, cioè ulteriori 15 giorni di tempo (o 1500km percorsi) post vendita che assicurano all’acquirente la possibilità di valutare il veicolo ed eventualmente restituirlo e venire completamente rimborsato, se non soddisfatto.