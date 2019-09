Communa, una rete di imprenditori del territorio per fare squadra e accrescere i business

Tanti imprenditori da settori diversi, ognuno con le proprie esperienze e competenze da portare sul tavolo (letteralmente) per condividerle con gli altri. Così possono nascere sinergie, opportunità di business e anche amicizie. È l'idea che sta alla base di Communa, un network di professionisti che periodicamente si sincontrano, appunto, per socializzare e sviluppare aggregazione. Siamo appena alla seconda riunione e gli imprenditori sono già saliti a una sessantina, provenienti dalle zone di Venezia, Padova e Treviso e da settori di ogni tipo: ottica, ristorazione, distribuzione, abbigliamento, comunicazione. Il 19 settembre il CommVivio, la formula ideata per gli incontri, si è svolto al relais-agriturismo Ormesani di Marcon: un'occasione informale della durata di un paio d'ore con il buon cibo ad accompagnare conversazioni d'affari (e non).

È stato lo sport a far nascere l'idea: negli spogliatoi, dopo una partita tra sponsor della Reyer, due imprenditori hanno pensato alla creazione di questa rete con grande potenzialità di generare business. Sono Romeo Iannoccari, di Ottica Veneta, e Davide Cini, manager dell'agenzia di comunicazione Linkness. «Vogliamo dimostrare che sono proprio le differenze a creare un valore in più per l'imprenditoria del territorio - hanno spiegato -. Le peculiarità, le caratteristiche e le capacità di ciascun singolo, unite e valorizzate in un gioco di squadra, diventano una forza coesa che può portare a grandi risultati». Una rete simile, l'anno scorso, ha permesso di creare affari per 1,6 milioni di euro.