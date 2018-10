Dalla partnership tra CA FriulAdria e Università Ca’ Foscari nasce l'app per scoprire i tesori delle città direttamente dal treno

Arrivi con il treno e vuoi conoscere gli eventi in città e acquistare i biglietti con il telefono?

In un futuro non molto lontano tutto questo sarà possibile grazie all’app nata in seno al laboratorio di autoimprenditorialità femminile “Fai volare la tua idea con il digitale” promosso da Crédit Agricole FriulAdria e organizzato dall’Università Ca’ Foscari per aiutare le giovani studentesse e neolaureate a sviluppare una carriera in proprio attraverso le competenze digitali.

L’iniziativa, avviata all’inizio dell’estate, si è conclusa nei giorni scorsi con la selezione da parte della giuria del progetto della giovane piemontese Carlotta Antonante.

Si tratta di un’idea di impresa che attraverso un’app permette al viaggiatore in treno di utilizzare il suo tempo per pianificare il viaggio direttamente dal device che sarà in grado di mostrargli quali sono gli eventi del momento in città e di scoprire i luoghi caratteristici della sua meta, costruendo un percorso personalizzato. Il premio consiste in una visita ad uno degli acceleratori d’impresa “Le Village” di Crédit Agricole e in un pacchetto di consulenza con tre professionisti su marketing, business plan e sviluppo dell’idea.

Il progetto è stato selezionato da una giuria composta da Arianna Cattarin, Direttore del Career Service di Ca’ Foscari, Sara Gentili di Crédit Agricole FriulAdria, Anna Comacchio, docente di organizzazione e management a Ca’ Foscari, Sara Bonesso, Competency Centre Ca’ Foscari, Gianpaolo Pezzato, consulente manageriale Silvia Mion di H-Farm.

Il laboratorio “Fai volare la tua idea con il digitale” nasce per accompagnare un gruppo di giovani ragazze nella creazione e nell’avvio di un’idea di impresa in qualunque settore di business, sfruttando le potenzialità del digitale come volano. Il percorso si è svolto in sei giornate passate ad analizzare le competenze indispensabili per avviare una carriera in proprio, valutare la fattibilità economico-finanziaria della propria idea e le modalità più efficaci per promuoverla attraverso il digitale. Attraverso focus group, design thinking, esercitazioni guidate, discussioni e lavori di gruppo le studentesse aspiranti imprenditrici con la passione per il digitale hanno messo a punto il loro progetto.