Dba Group si allea con Thetis nell’ambito dell’Intelligent Transport System

La Dba Group, società italiana specializzata nella connettività delle reti e nel supporto alle infrastrutture, ha formulato un’offerta per la costituzione di una partnership con Thetis Spa nell'ambito dell’Intelligent Transport System. L’operazione è subordinata all’esito positivo dell'accordo e si prevede possa concludersi entro la fine di novembre.

Thetis Spa

Thetis è una società con sede a Venezia, nota per l'impegno nel Mose, che si occupa di ingegneria e sviluppa progetti e applicazioni tecnologiche per l’ambiente e il territorio, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la rigenerazione urbana, la gestione della mobilità. Le due società si sono accordate per procedere a una trattativa per la costituzione di una partnership che riguarderà il ramo dell’Intelligent Transport System. L’operazione è subordinata all’esito positivo degli accordi contrattuali e si prevede possa concludersi entro la fine di novembre.

Actual Italia

L'operazione prevedrebbe, in sostanza, l’ingresso di Thetis in Actual Italia, controllata al 100% da Dba Group) tramite il conferimento del Ramo Its. Dba dovrebbe provvedere al rafforzamento patrimoniale e finanziario di Actual Italia con un’iniezione di 1,3 milioni di euro e l’erogazione di un finanziamento soci fruttifero a condizioni di mercato del valore di 500 mila euro. Actual Italia al termine dell’operazione sarebbe controllata da Dba Group per il 51% e per il 49% da Thetis. Il nuovo Consiglio di amministrazione di Actual Italia è previsto sia composto da 5 membri (tre espressi da Dba e due da Thetis) mentre l’amministratore delegato verrebbe nominato Dba. L’operazione, inoltre, prevede il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Dba conta 12 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2017 del gruppo è pari a circa 45 milioni di euro e il numero attuale di dipendenti è pari a 470.