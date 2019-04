Fipe Confcommercio Veneziana: Zanon confermato presidente

Sono stati rinnovati i vertici del sindacato veneziano F.I.P.E., che rappresenta i quasi 2000 pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzeria, gelaterie, pasticcerie, mense, ecc.) associati a Confcommercio nell’area metropolitana di Venezia.

I vertici

Il presidente è stato confermato il portogruarese Massimo Zanon, che per il prossimo quinquennio sarà affiancato dal Vicepresidente, Elio Dazzo, alla guida anche dell’Associazione Pubblici Esercizi del centro storico di Venezia.Tra le priorità individuate dal nuovo Consiglio veneziano di F.I.P.E. vi sono la collaborazione con gli istituti scolastici per la formazione delle nuove figure professionali e la progettazione di una diversa formazione per la categoria.