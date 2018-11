I fuoriclasse della scuola: nel veneziano premiati 2 ragazzi

Due studenti del Veneziano sono stati premiati oggi a Milano come "I Fuoriclasse della Scuola" durante una cerimonia presso il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci", dove i 66 vincitori dell'edizione 2018 sono arrivati dopo aver trascorso due giorni a Torino, ospiti del Museo del Risparmio. Qui i giovani talenti provenienti da tutta Italia hanno partecipato al campus "Uscire dalla nostra comfort-zone per superare i limiti", ideato dal Museo del Risparmio e incentrato sul rischio, concetto alla base della teoria economica e della pratica finanziaria, ma anche strettamente connesso con il personale concetto di incertezza.

I "fuoriclasse" sono studentesse e studenti dell’ultimo triennio delle scuole secondarie, che si sono aggiudicati i primi posti nelle competizioni individuali del Programma nazionale per la Valorizzazione delle Eccellenze: Olimpiadi di Astronomia, Chimica, Filosofia, Fisica, Informatica, Italiano, Lingue e civiltà classiche, Matematica, Scienze naturali, Statistica, i concorsi EconoMia e New Design e la Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e per gli alunni degli istituti tecnici.

Il progetto "I Fuoriclasse della Scuola" nasce nell’ambito del protocollo di intesa tra la Fondazione per l’Educazione Finanziaria al Risparmio e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,realizzato con la collaborazione del Museo del Risparmio che ha offerto il campus, e con il sostegno dell’Associazione Bancaria Italiana e di Confindustria.

Intesa Sanpaolo è tra i donatori delle borse di studio del valore di 2.000 euro assegnate ai vincitori.

Di seguito l’elenco degli studenti degli istituti veneziani: