Presentare alle eccellenze imprenditoriali venete nuove opportunità di sviluppo business. Parte da questo ambizioso intento l'incontro con il quale l'Associazione Nazionale dei Giovani Innovatori (ANGI) si presenta alla città di Venezia, domani giovedì 29 novembre nella sede ANCE Venezia, a Palazzo Sandi (San Marco, 3870), alle ore 10.

Organizzato da Mattia Carlin, responsabile per la Regione Veneto e membro del comitato scientifico nazionale ANGI, nonché filosofo d’azienda in Enel X, l'incontro “L’ ANGI per le eccellenze imprenditoriali venete: opportunità di sviluppo business” sarà aperto dai saluti di benvenuto Ugo Cavallin, presidente ANCE Venezia e Provincia, e Gabriele Ferrieri Presidente ANGI.

Oltre a Mattia Carlin interverranno, Federico Caner assessore regionale alla programmazione, fondi UE, turismo, commercio estero, Adriano Bianco CEO Master srl, Andrea Bonomi Export area manager METAGALANTE spa, Antonello dè Medici vicepresidente Federturismo Confindustria, Antonio Piccolo managing director Il Burchiello srl e presidente Consorzio regionale Città d’arte del Veneto.

“Il Veneto rappresenta da sempre un ecosistema di eccellenza sotto il profilo imprenditoriale, culturale ed innovativo. Siamo onorati di portare avanti il nostro importante programma su questa territoriale al fine di valorizzare le eccellenze e costruire un “ponte tecnologico” tra i giovani e il mondo delle imprese al fine di supportare gli innovatori italiani nel loro processo di crescita e sviluppo. Questa manifestazione con cosi tanti importanti personaggi è per noi motivo di grande orgoglio al fine di istaurare un dialogo propositivo e costruttivo all’interno della Regione Veneto”. Cosi’ il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri.

«La finalità di ANGI di cui sono onorato di far parte del Comitato Scientifico - spiega Mattia Carlin – è quella di proporsi in Italia e nel mondo come punto di riferimento dell'innovazione, sviluppandola in ogni sua declinazione e diffondendo il tema della cultura, della formazione, delle nuove tecnologie; sviluppando nel contempo sinergie in maniera trasversale tra pubblico e privato, ad esempio tra Associazioni di categoria, aziende, università e Istituzioni nazionali e internazionali. Con l’incontro di domani intendiamo proporre tutto questo nel territorio veneziano, dal quale oltretutto io provengo».