In liquidazione i primi fondi per gli enti locali, oltre 20 milioni di euro a Venezia e provincia

Arrivano i fondi per gli enti locali: il primo terzo è in liquidazione in queste ore da parte del Viminale, che sta distribuendo 900 milioni di euro per i Comuni italiani e 150 per le Province. In Veneto questo si traduce in 83,4 milioni, di cui 18,2 milioni per i Comuni veneziani e 2,2 milioni per la Città metropolitana di Venezia. Si tratta del primo acconto dei "contributi straordinari aggiuntivi" stanziati nel decreto Rilancio: fondi che serviranno a supportare le amministrazioni nel garantire servizi per i cittadini, servizi che rischiavano di saltare (e che in parte sono già saltati) a causa delle minori entrate che gli enti stanno registrando in seguito all'epidemia Covid-19. I finanziamenti vengono distribuiti a seconda delle dimensioni e delle necessità dei comuni: al capoluogo, ad esempio, sono assegnati in questa prima tranche 10,7 milioni.

Il restante 70% dei 3 miliardi previsti per gli enti locali, dice il governo, arriverà tra poco più di un mese, a inizio luglio. C’è anche un'altra novità, comunicata dal sottosegretario all’Interno Achille Variati: «Ieri, al termine del confronto con la rappresentanza dei sindaci, il presidente del Consiglio Conte si è impegnato a inserire in prossimi decreti altre risorse per gli enti locali per circa 3 miliardi, andando così a raddoppiare le cifre stanziate a maggio».

Ecco come sono distribuite le risorse nel resto del Veneto: circa 70 milioni ai Comuni (11 ai comuni vicentini, 14.8 a quelli della provincia di Verona, 18.2 a quelli della provincia di Venezia, 8 milioni quelli della provincia di Treviso, 3.3 a quelli della provincia di Rovigo, 11.2 a quelli della provincia di Padova e 3.3 a quelli della provincia di Belluno) e 13.4 milioni alle Province (2.2 milioni alla Città metropolitana di Venezia, 2.2 alla Provincia di Vicenza, quasi 2.2 a Treviso, 0,6 milioni a Rovigo, 2.6 a Padova, oltre 1 milione a Belluno, 2.5 a Verona). «Il governo ha raccolto il grido di dolore dei sindaci - commenta Variati - e lo ha fatto in tempi rapidi: dieci giorni dalla pubblicazione del decreto Rilancio. Un segnale di efficienza, rapidità e soprattutto di rispetto verso le esigenze dei territori».