Rundays Decathlon: l’evento sportivo per gli amanti della corsa!

Il battito del cuore aumenta, cresce l’attesa per i RUNDAYS!

Il 18 Marzo non perderti l’evento sportivo dedicato agli amanti della corsa e partecipa alla gara podistica non competitiva di 5 km per adulti e ragazzi over 14!

Iscriviti subito gratuitamente in uno dei negozi Decathlon della provincia di Venezia che aderiranno all’iniziativa, in regalo il kit gara e tantissimi gadgets!