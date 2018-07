Più tasse per i tir veneziani, fino a 1400 euro all'anno di rincaro. Cgia di Mestre: "Stangata"

Sconto fiscale nettamente inferiore a quello concesso nel 2017, per gli autotrasportatori, che con le nuove deduzioni, in base alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017, rischiano di pagare fino a circa 1.400 euro di tasse in più rispetto allo scorso anno. A dirlo è la Cgia di Mestre, che denuncia anche un ritardo del ministero dell'Economia e Finanze nella pubblicazione dei provvedimenti su corrispettivo e modalità con cui le imprese di autotrasporto possono dedurre le spese non documentabili dai propri redditi.

Rimborso parziale

"Oltre al ritardo - scrive Cgia -, del tutto ingiustificato, lo sconto fiscale sarà nettamente inferiore a quello concesso nel 2017: 13,3 euro contro i 17,85 applicati l’anno scorso per i viaggi all’interno del comune di residenza dell’impresa, e 38 euro, contro i 51, per i viaggi fuori dal territorio comunale. L’unica conferma, in linea con gli anni precedenti, è rappresentata dall’importo di 300 euro per automezzo che ogni azienda potrà beneficiare a titolo di parziale rimborso del contributo versato al Sistema Sanitario Nazionale con i premi assicurativi per le polizze Rca. Davvero una magra consolazione se pensiamo che ogni impresa con le nuove deduzioni rischia di pagare fino a circa 1.400 euro di tasse in più rispetto allo scorso anno".

Previsioni

Il Presidente degli autotrasportatori della Cgia di Mestre, Claudio Mancin, dichiara: “Sono state disattese le aspettative di un intero settore già fortemente provato dalla crisi. Se oltre a queste novità sommiamo la riduzione prevista per i fondi destinati ai pedaggi autostradali, il caro gasolio, i costi di esercizio, la fortissima concorrenza sleale praticata dai vettori stranieri, anche per il migliaio di aziende trasportistiche presenti nella provincia di Venezia il futuro si presenta a tinte fosche”.