Alex Britti in concerto gratuito a Nave de Vero

La grande musica live torna sul palco di Piazza de Vero: venerdì 12 ottobre 2018 alle 21 sarà Alex Britti, con il suo tour “40 anni in blues”, ad animare la piazza del centro commerciale di Marghera. Protagonista assoluta dello show sarà la chitarra, in uno spettacolo essenziale, dove la musica sarà l'ingrediente fondamentale. Una serata durante la quale l’artista romano ripercorrerà la sua lunga carriera, dagli esordi agli ultimi dischi più sofisticati e maturi..

Alex Britti

Alex Britti nasce a Roma nel 1968 nel quartiere Monteverde; la passione per la chitarra e il blues vivono in lui già all’età di otto anni e fonda la prima band in giovanissima età. Si afferma a poco a poco come il bluesman italiano nei concerti dei maggiori artisti internazionali: Paul Jones, Buddy Miles, Billy Preston e Rosa King. Nel 1998 il Premio Italiano della Musica lo proclama miglior artista esordiente e l’anno successivo la sua "Oggi sono io" vince le Nuove Proposte al Festival di Sanremo - brano reinterpretato due anni dopo da Mina che ne incide una versione che presenterà al pubblico il 31 Marzo nel corso del documento di 62 minuti “Mina in studio”.

Anni 2000

A seguire partecipa a Pavarotti & Friends, come chitarrista accanto a Joe Cocker e Pavarotti. Nel 2000 la pubblicazione dell’album "La vasca" (Universal Music): per la prima volta in Italia, un artista scalza se stesso al primo posto dell’air play radiofonico: il primo singolo “Una su 1.000.000" cede, infatti, il 1° posto in classifica alla title-track "La vasca", triplo platino per questo suo secondo album.