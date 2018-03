Gli "Alì Corri X" di Mestre corrono a favore della Lilt, siglata la partnership con la lega

Così come avviene per la Venicemarathon, anche con gli “Alì Corri X” si corre per aiutare gli altri e fare del bene. Il Venicemarathon Club, promotore degli allenamenti collettivi gratuiti che ogni martedì sera richiamano centinaia di runner e appassionati, ha infatti siglato una partnership con la Lilt, (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), a favore della quale destinerà i proventi ottenuti dalle offerte.

Donazioni libere

I partecipanti potranno dare il proprio contributo con una donazione minima di almeno 10 euro e ricevendo la t-shirt tecnica arancione disegnata ad hoc da Kahru, da indossare durante gli allenamenti. Il ricavato, detratte le spese organizzative, sarà devoluto alla sede mestrina della Lega, che da oltre 40 anni è impegnata con attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione per i pazienti oncologici e i loro familiari.

"Vogliamo acquistare un aerografo"

Primo appuntamento è per martedì sera, per il terzo dei dieci appuntamenti in Piazzale Candiani a Mestre con partenza alle 19. Di fronte al punto vendita Alì Supermercati verrà allestito l’“'Alì Corri X Village” con spogliatoio, deposito borse e ristoro finale. Membri della Lilt saranno inoltre presenti al punto iscrizioni per dare informazioni. "“Siamo molto contenti della nascita di quest’a iniziativa - dichiara la presidente Mariagrazia Cevolani -– quello che riusciremo a raccogliere dagli Alì Corri X servirà sicuramente ad aiutare le nostre attività sul territorio e contribuirà a realizzare il nostro sogno nel cassetto, ovvero quello di acquistare un ecografo".”

Due percorsi

Sono previsti sempre due percorsi: uno da 5 e uno da 10 chilometri e chiunque potrà scegliere di correre, camminare o fare nordic walking. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I partecipanti potranno, inoltre, usufruire di molti servizi dedicati come il parcheggio custodito, un’area per cambiarsi, il deposito borse e, al termine della sessione, un ricco ristoro con acqua, sali e barrette energetiche e biscotti.

Le prossime tappe degli Alì CorriX