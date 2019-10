Alì Family Run a San Donà di Piave: al via la settima edizione

Dopo il successo della prima Alì Family Run che si è svolta a Chioggia lo scorso sabato con il record di iscritti (3.500), prosegue il cammino di avvicinamento alla 34^ Huawei Venicemarathon con l'appuntamento di San Donà di Piave, settima edizione, manifestazione co-organizzata dal Venicemarathon Club e dalla Città di San Donà di Piave, con il supporto tecnico dell'Atletica Mirafiori e di tutte le istituzioni del territorio.

L'appuntamento

Per tutti i partecipanti il ritrovo è previsto alle 9 in Piazza Indipendenza con l'apertura del villaggio dove si potranno ritirare i kit gara, mentre il gazebo per le ultime iscrizioni sarà aperto già a partire dalle 8. In quest'area sorgeranno gli stand degli sponsor e delle associazioni che proporranno diverse attività come il Rotary 2060 e le diverse realtà sportive del territorio quali "ASD Magicaike", "Alba Chiara" con "ASD Piave Nuoto", "ASD Calcio San Giuseppe San Donò", "Atletica San Donà-Eraclea", "ASD Bunker Sport", "A.N.D.O.S." oltre a "Uguali nel Vento". Nell'area del villaggio verrà offerto il ristoro finale e allestito il palco delle premiazioni. La partenza è invece prevista alle 10 da Corso Trentin.

Il nuovo percorso

Il nuovo percorso è stato disegnato per accogliere un flusso sempre maggiore di partecipanti e per rendere la corsa ancora più spettacolare e accessibile. Si parte, quindi, da Corso Silvio Trentin e si percorreranno via Aquileia, via Roma, via Firenze, via Sabbioni, viale Giuseppe Garibaldi, via Venezia, via Giacomo Puccini, via Trento, corso Trentin, Piazza Angelo Trevisan, Via Giannino Ancillotto, via Jesolo, vai Aquileia, Piazza Indipendenza. Tutto il percorso sarà completamente chiuso al traffico e lungo il tragitto è garantita la presenza di polizia municipale, protezione civile e volontari dell’Atletica Mirafiori oltre allo staff del Venicemarathon Club.

Aspetto solidale

Come sempre, la manifestazione ha anche un aspetto solidale: il ricavato delle adesioni, tolte le spese organizzative, verrà destinato agli istituti scolastici partecipanti e a favore del progetto di Alex Zanardi Obiettivo3, nato per favorire e sostenere l'avviamento allo sport ad atleti disabili, con l'obiettivo di provare a qualificarne almeno 3 per le Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Come iscriversi