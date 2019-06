Le iniziative della Querini Stampalia per Art Night 219

In concomitanza con le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita della Fondazione e in occasione di Art Night viene proposta, sulla facciata della Querini Stampalia, una proiezione immersiva che mostra all’esterno, in modo scenografico, le collezioni d’arte e i documenti antichi presenti all’interno. Un grande e spettacolare cinema all’aperto sui segreti custoditi nel Palazzo. In collaborazione con camerAnebbia (dalle 21.45 alle 24)

Visite guidate

Giovanni Querini Stampalia (1799 -1869). Dalle 19 visita alla mostra sul Conte Giovanni, avvocato per formazione, scienziato dilettante, imprenditore ante litteram, oculato amministratore. Le lettere familiari e la corrispondenza con i suoi impiegati, i mappali delle sue vaste proprietà agricole in terraferma, le riviste e i libri di scienza e agronomia, restituiscono uno spaccato di questo lungimirante uomo dell'Ottocento.

Collezioni d’arte. Un percorso attraverso la storia e le opere d’arte della Fondazione, della Casa Museo e della collezione Intesa Sanpaolo. Dipinti, arredi, sculture per un viaggio suggestivo nella vita familiare e pubblica a Veneziana attraverso i secoli.

Per visite guidate necessaria la prenotazione a: didattica@querinistampalia.org