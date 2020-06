Art Night Venezia ha celebrato virtualmente il decimo anniversario | VIDEO

Aspettando Art Night 2021: liberiamo insieme la notte è stato un ritrovo virtuale per tutte le istituzioni che tradizionalmente hanno fatto parte della manifestazione ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia.

Nell’occasione del decimo anniversario, Michele Bugliesi, rettore dell’Università Ca’ Foscari, e Paola Mar, assessore al Turismo del Comune di Venezia, hanno lanciato insieme la data della prossima edizione, che si svolgerà sabato 19 giugno 2021.

«Art Night ha saputo riunire le istituzioni culturali di Venezia per offrire una notte dedicata all'arte aprendo le porte di musei, palazzi e gallerie alla città - spiega Bugliesi - In questi dieci anni ha catturato il cuore e l'interesse del pubblico affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dai veneziani e dimostrando una volta di più come l'arte e la cultura siano strumenti straordinari di vitalità e coesione sociale, oltre che motore di sviluppo e crescita economica».

Paola Mar commenta: «Lasciare esprimere l'arte, con un sguardo aperto ai giovani, permette di catalizzare energie e instillare in tutti una forza che non poteva che andare al di là delle limitazioni causate dall'emergenza sanitaria. Per questo, per la decima volta, le istituzioni cittadine proporranno una sintesi della molteplicità delle proposte culturali veneziane, incontrandosi sul web».

Il compleanno di Art Night è stato celebrato con l’anteprima del video, che sarà pronto in edizione definitiva in autunno, dedicato alle dieci edizioni precedenti.

Il sito di Art Night inoltre ospiterà il primo appuntamento dell’agenda cittadina Artistiche Novità A Venezia, dove ogni mercoledì, fino ad aprile 2021, presenterà l’Art Day Venezia: una raccolta delle proposte culturali della settimana dalle sedi aderenti al progetto Artnight2021INSIEME.

Altra novità è il lancio della call ANV Restyling 2020, rivolta agli artisti e pensata per rinnovare lo storico logo di Art Night con un segno che ne celebri il decennale.