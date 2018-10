A Forte Marghera l'esposizione "Attori in mostra"

Sarà visitabile fino al 28 ottobre a Forte Marghera, alla Polveriera francese, l'esposizione "Attori in mostra", immagini inedite dal fondo "Reale gotografia Giacomelli”: attori e registi ritratti durante le proiezioni e le premiazioni della Mostra del Cinema di Venezia, nella vita quotidiana o in occasioni festose, dalla fine degli anni ‘30 alla metà degli anni ‘60. L'esposizione è stata curata dal Servizio archivi fotografici e digitali della Direzione progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo del Comune di Venezia.

La mostra propone una selezione di 74 immagini in bianco e nero del fondo “Reale fotografia Giacomelli” acquisito dal Comune di Venezia nel 1995/96. Un archivio fotografico di oltre 180mila negativi, in lastra di vetro o pellicola, di vari formati e dimensione (dal classico 35 mm, o piccolo formato, al grande formato in lastra di vetro, cm 30x40) che restituisce la storia della Venezia novecentesca.

Percorrendo gli spazi della Polveriera francese il visitatore, potrà ammirare fotografie di diverse dimensioni suddivise idealmente in sei percorsi: attori in libertà nelle pause di lavoro; in sala; durante la dolce vita; ritratti, lavori in Arena, a figura intera. Tra gli scatti volti famosi del cinema italiano e internazionale: da Federico Fellini a Gina Lollobrigida, da Claudia Cardinale a Giulietta Masina e molti altri ancora.

La mostra è aperta da martedì a domenica, dalle ore 15 alle 20.

Ingresso gratuito.