Hybrid Buskers: la musica risuona in centro a Mestre con 10 band in 5 location diverse

Per il secondo anno di seguito, il 22 giugno 2019 dalle 18.30 la musica torna ad invadere il cuore della città Metropolitana con l'evento Hybrid Buskers, con 10 giovani band musicali, composte da ragazzi under 30 che si esibiranno nelle strade del centro di Mestre - Corte Legrenzi, Galleria Matteotti incrocio Riviera XX Settembre, Piazzetta Zorzetto Via Mestrina angolo Via Ca' Savorgnan, Via Palazzo - per riempire la città di musica e note.

Giovani talenti musicali

Hybrid Buskers è un’iniziativa ideata dal Settore cultura del Comune di Venezia, nata per favorire la diffusione della musica nel territorio e valorizzare, attraverso il talento musicale dei giovani, alcuni punti di passaggio della città Metropolitana che si rivelano essere dei veri e propri “centri” di una città che continuamente cambia il proprio assetto urbano.

Busking

Affinché le esibizioni possano essere facilmente individuate, oltre alle brochure stampate, il sito del Comune di Venezia fornirà una mappa interattiva online con indicati i luoghi esatti dove saranno posizionati i gruppi musicali. Il busking, termine inglese che deriva dallo spagnolo buscar ("ottenere"), è una pratica musicale e più in generale artistica legata alla richiesta di una libera offerta, pratica che in Italia spesso non viene riconosciuta.

Collaborazioni

Per questa edizione Hybrid Music si è avvalsa della collaborazione di Argo 16, Associazione vincitrice del Bando giovani 2018.19 destinato alla rigenerazione urbana e innovazione socioculturale, con il progetto Voci Sparse, format musicale dedicato alla valorizzazione degli artisti locali.