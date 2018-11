Campiello in Villa, appuntamento con i giovani talenti della letteratura

Appuntamento con i talenti del Campiello Giovani: venerdì 16 novembre, a Villa Venier Contarini (Mira), alle 19, è in programma “Campiello in Villa”, evento speciale che vedrà le ville venete protagoniste dei racconti realizzati a cura dei giovani finalisti e vincitori del concorso. La serata rappresenta l’avvio del progetto nato dalla collaborazione tra l’Istituto Regionale per le Ville Venete e la Fondazione Il Campiello, che insieme intendono far conoscere il patrimonio artistico e letterario del nostro Paese, sostenendo e promuovendo l'eredità culturale delle ville venete. L’evento si inserisce all’interno del Festival Ville Venete 2018, nell’anno europeo del patrimonio culturale.

A fare gli onori di casa saranno Cristiano Corazzari, assessore al territorio, cultura e sicurezza, Franco Sensini, direttore Istituto Regionale Ville Venete e Matteo Zoppas, presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto. Protagonisti della serata saranno Mattia Conti, vincitore Campiello Giovani 2011, Martina Pastori, finalista Campiello Giovani 2016 e 2017 e Andrea Zancanaro, vincitore Campiello Giovani 2017, al centro di uno spettacolo all’insegna della letteratura, del teatro e della musica: un suggestivo percorso negli spazi che erano il cuore della vita del nostro territorio e che, per merito dei proprietari e di enti e istituzioni, sono stati riportati allo splendore di un tempo per essere in un futuro prossimo e non utopico di nuovo al centro della vita sociale con nuove funzioni diventando riferimento per la collettività. Questo il tema in cui si sono cimentati gli scrittori del Campiello Giovani, da cui sono nati dei racconti che verranno letti e rappresentati durante la serata.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti con iscrizione obbligatoria a questo link.