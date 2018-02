Una festa di costumi e colori: successo della sfilata di carri tra le vie di Marghera

Una grande festa, con tanta gente per le strade, allegria e colori: la sfilata dei carri di Marghera non delude e si conferma uno degli eventi di punta del Carnevale veneziano. Un evento a cui anche il sindaco Luigi Brugnaro non ha voluto mancare. Con lui gli assessori Renato Boraso, Giorgio D'Este e Simone Venturini, oltre al vicepresidente della Municipalità, Bruno Polesel. Il lungo pomeriggio di divertimento è cominciato alle 14, con gli eventi di animazione e giochi per i più piccoli in piazza Mercato e in piazzale Concordia.

Sfilata in città con 26 carri

Poi il momento più atteso: la sfilata dei carri: sia di quelli “professionali”, provenienti da tutto il Veneto, che quelli realizzati a livello amatoriale dalle associazioni del territorio. In totale 26 macchine sceniche (14 di grandi dimensioni e 12 più piccole) che hanno attraversato le strade centrali di Marghera, con partenza da via Benvenuto e passaggio in via Avesani, piazzale della Concordia, piazza Mercato, via Rossarol, via Toffoli, piazzale Giovannacci, via Rizzardi, piazza Sant’Antonio, e conclusione in piazza Mercato. Al termine la premiazione dei partecipanti, da parte del sindaco: "È stata una bellissima giornata - ha sottolineato - con tanta gente per le strade che ha reso vivo questo evento. Un grazie di cuore anche a tutti gli organizzatori".