Christmas time all'Hard Rock Caffè: musica, solidarietà e Babbo Natale

Il periodo più magico dell’anno si avvicina e all’Hard Rock Cafe di Venezia hanno già iniziato a riservare i tavoli per una celebrazione del Natale in chiave rock. Per tutto il mese di Dicembre, il Cafe di Bacino Orseolo resta aperto tutti i giorni, vigilia e giorno di Natale compresi, e propone un evento natalizio pensato specificatamente per le famiglie, tanti dj set, due proposte di menu fisso a tempo limitato. Inoltre, da oggi fino al 23 dicembre, il Cafe da’ il via all’iniziativa solidale “Send a Smile” per permettere a tutti i bambini e ragazzi ospitati dall’Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di festeggiare il Natale con un dono.

Send a smile

Il Natale in Hard Rock Cafe è anche solidarietà. Da oggi fino a lunedì 23 dicembre, grazie all’iniziativa di charity “Send a Smile”, infatti, il Cafe del Rock invita i fan a portare doni e regali, piccoli e grandi, al locale per bambini in difficoltà. Tutti i doni verranno raccolti sotto l’albero di Natale posizionato all’ingresso del Cafe e consegnati ai bambini dell’Istituto Provinciale per l'Infanzia 'Santa Maria della Pietà' dando loro l’opportunità di vivere appieno la magia del Natale.

L'iniziativa

Le celebrazioni natalizie al Cafe del Rock proseguono con la speciale iniziativa dedicata alle famiglie Doughnuts With Santa, la mattinata, tra laboratori e spettacoli di magia, in compagnia della vera rockstar delle festività, Santa Claus. Lunedì 23 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il Babbo più rock che ci sia incontra i piccoli fan al Cafe pronti a consegnare la letterina con la propria lista di desideri e a ricevere doni e regalini carichi di dolcezze. I piccoli fan potranno assistere allo spettacolo di magia e ai laboratori creativi curati da I Monelli Animazione durante i quali, insieme agli elfi di Babbo Natale, potranno creare I loro doughnuts da appendere al proprio albero di Natale. Tra laboratori e spettacoli, spazio alla pausa merenda con specialità Hard Rock.

Musica live

Per tutto il mese di dicembre la musica non smette di suonare dal palco del Cafe veneziano. Tutti i venerdì, dal 6 al 27 dicembre, prosegue l’appuntamento settimanale con la rassegna Friday Night in collaborazione con Home Festival. Alla consolle Dj B (venerdì 6 dicembre, ore 21.00), Dj Christian Effe (venerdì 13 dicembre, ore 21.00), Tuby Rubber (venerdì 20 dicembre, ore 21.00), DJ Ubj (venerdì 27 dicembre).