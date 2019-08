Cinema all'aperto a Spinea, 4 film a ingresso gratuito

Quattro martedì di proiezioni gratuite al Parco Nuove Gemme di Spinea: è partito il cinema all’aperto. Nonostante il poco tempo e fondi a disposizione, la nuova amministrazione ha salvato la rassegna estiva. La Pro Loco, in collaborazione con l’associazione Settimo Binario, ha preparato un cartellone che vedrà la proiezione di 4 film, uno alla settimana, alle 21.15 nel Parco Nuove Gemme, a ingresso gratuito.

Programma

Questo il calendario della programmazione:

1) martedì 6 agosto: Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

2) martedì 13 agosto: Chi ha incastrato Roger Rabbit?

3) martedì 20 agosto: Grosso guaio a Chinatown

4) martedì 27 agosto: Howard e il destino del mondo.

Dettagli e invito

In caso di maltempo il cinema si terrà alla tensostruttura di Santa Bertilla. L’accesso del pubblico, nell’area della manifestazione, avrà luogo dalle 20.30, esclusivamente attraverso il cancello su Piazzetta Pertini (Via Buonarroti). Ciò consentirà di controllare gli accessi, non tanto per discriminare il pubblico, ma semplicemente per contenerne il numero ai fini della sicurezza. Lo stesso cancello, e quelli su via Garibaldi, via Filande e su via Pascoli, fungeranno da uscite d’emergenza in caso di necessità. «I titoli dei film sono stati pensati per offrire dei momenti che ricordano gli anni '80, che soddisferanno sicuramente una fascia d’età molto ampia - commenta l’assessore alla cultura Elia Bettin -. Vi aspettiamo numerosi. E aspettiamo tutti i cittadini sempre al parco Nuove Gemme anche venerdì 23 dalle 20 per una serata piacevole fra musica, balli e anguria per la nostra Festa di una notte di mezza estate, prevista inizialmente il 2 ma annullata per il maltempo».