Panni Stesi a Forte Marghera: Cisco live

Nell'ambito di Panni Stesi, il festival primaverile organizzato dalla cooperativa Controvento a Forte Marghera, grande appuntamento nel giorno della Liberazione, il 25 aprile 2018, con il live dell'ex leader dei Modena City Ramblers, Cisco Belotti.

In tour

Il cantante emiliano prosegue il suo tour in compagnia dei DInosauri in giro per l'Italia, e farà tappa, per l'appunto, anche a Mestre.