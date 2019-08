Festival show fa tappa a Mestre con Lo Stato Sociale, Dolcenera, Fausto Leali e tanti altri

Il Festival Show torna anche quest'anno a Mestre dopo aver fatto tappa, ad agosto, nelle più belle spiagge dell'Alto Adriatico. Sarà Piazza Ferretto, infatti, ad accogliere la kermesse musicale nella penultima delle sue tappe con tanti nomi della musica italiana e una conduzione firmata Anna Safroncik, per la prima volta nel ruolo di presentatrice che verrà affiancata da Paolo Baruzzo, coordinatore del festival organizzato da radio birikina e radio bella&monella. L'evento a Mestre è stato organizzato in collaborazione con comune di Venezia e il supporto di Vela Spa e della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo Delta lagunare e sarà seguito dal canale televisivo Real Time che proporrà uno speciale sulla serata che andrà in onda il 29 agosto. La tappa finale dello show è invece prevista il 7 settembre in Piazza Unità d'Italia a Trieste.

I cantanti e gli appuntamenti della serata

Tra i nomi che calcheranno il palco del Festival Show il prossimo venerdì a Mestre, per 3 ore complessive di musica, ci sono Lo Stato Sociale, Dolcenera, Anna Tatangelo, il vinticore di amici Alberto Urso, Enrico Nigiotti, due icone come Fausto Leali e Ivana Spagna e, infine, il giovane duo campano Daniel&Astol con milioni di visualizzazioni su Youtube. Oltre alle esibizioni dei cantanti, con un'orcherstra che suonerà dal vivo accompagnata dal aestro Diego Basso, ci saranno anche delle sfide tra i giovanissimi Benedetta Catenacci, Daniele Pollina e Francesco Carrer, i 3 semi finalisti del concorso “Prime Voci”, una nuova categoria che comprende i talenti dagli 8 ai 14 anni. Si esibiranno anche la cantautrice Rosmy, Beppe Stanco e il musicista Simone Borrelli. L'intrattenimento inizierà già dal pomeriggio con la diretta su radio bella&monella tenuta dalla host del Festival Show Hoara Borselli che accoglierà gli artisti durante le prove. Alle 20.30, invece, un pre-show aprirà la serata con la sfilata delle miss del brand di gioielli Amen che si sfideranno per conquistare il titolo di "più bella del tour". Alle 21.00 è previsto l'inizio della manifestazione con le esibizioni dei cantanti giovani mentre, alle 21.15, sono previste le performance dei grandi ospiti.

Le misure di sicurezza

Nella giornata del 23 agosto dalle 18.00 all'01.00 è vietato il trasporto, il consumo e la detenzione di bevande di qualsiasi genere conservate in vetro in Piazza Ferretto e nelle aree pubbliche e aperte al pubblico transito che sono adiacenti alla piazza (Piazzetta Da Re, Corte Bettini, Piazzetta Edmondo Matter, Via Daniele Manin, Piazzale Candiani, Via San Rocco, Via Palazzo, Via San Girolamo, Via della Torre, Via Pescheria Vecchia, Riviera Magellano, Calle del Sale, Via Lazzari, Galleria Giacomuzzi, Via Fratelli Rondina, Via Ferro, Galleria Barcella, Via Cesare Battisti, Via Alessandro Poerio, Galleria Giacomo Matteotti, Via Ospedale Umberto I, Via Gino Allegri, Via Fapanni, Via Antonio da Mestre, Via Luigi Einaudi). È inoltre vitetato il consumo di bevande in contenitori di vetro anche nell'area esterna dei pubblici servizi dalle 20.00 all'01.00, fatta eccezione per l'area interna. È proibito anche il trasporto o la detenzione di spray a base di “Oleoresin Capsicum” (spray al peperoncino) o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti. Dalle 18.45 l'ingresso nella piazza sarà consentito solo dai due varchi di accesso: vicino alla Torre civica e, sul lato opposto, accanto al Duomo, dove verranno posizionati i contapersone.