Giorgia in concerto a Jesolo: in tour nei palazzetti una delle voci italiane più amate

Dopo aver annunciato l’uscita del suo nuovo album di cover “Pop Heart”, disponibile da venerdì 16 novembre per Microphonica srl / Sony Music, Giorgia, fra le voci più amate della musica italiana di sempre, è pronta a tornare sul palco con il “Pop Heart Tour”, la tournée che la vedrà protagonista nei palazzetti più importanti d’Italia, tra cui il Palazzo del Turismo di Jesolo per un unico concerto nel Nordest, in programma il prossimo 18 aprile 2019 (inizio ore 21.00).

Biglietti

Jesolo si conferma così una volta di più città ideale per ospitare i più grandi nomi della musica italiana e internazionale. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Jesolo, Jesolo Turismo e Vivo Concerti, saranno disponibili dalle 11.00 di mercoledì 7 novembre online su Ticketone.it e dalle 11.00 di sabato 10 novembre anche in tutti i punti vendita. Info e punti autorizzati su www.azalea.it. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

L'album

L’album “Pop Heart” di prossima uscita raccoglie grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. L’album contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano “Il conforto” e con Ainé sulle note di “Stay”, oltre ai camei di Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) ed Elisa (“Gli ostacoli del cuore”). “Le tasche piene di sassi” è il primo singolo estratto dal disco e una tra le canzoni più intense della carriera di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini. Nella settimana della sua uscita, il brano, pubblicato il 12 ottobre 2018, ha debuttato come più alta nuova entrata nella classifica EarOne dei singoli più trasmessi in radio. Il pezzo è caratterizzato da una ritmica nuova, che rispetta la versione originale, aggiungendo sfumature inaspettate. Il suo video, che vede come protagonista Filippo Nigro, racconta con intensità la solitudine di cui ognuno di noi fa esperienza nella propria vita. Tuttavia, questi momenti non sono altro che i primi passi di un percorso verso il raggiungimento di una serenità intima e profonda, che i due protagonisti trasmettono col proprio sorriso nella scena finale.

Fra i prossimi spettacoli al Palazzo del Turismo troviamo il ritorno sulle scene di Beppe Grillo, il 9 novembre con lo spettacolo “Insomnia (Ora dormo!)”, i tre grandi musical “Dirty Dancing” (16 novembre), “We Will Rock You” (10 gennaio 2019) e Grease (30 gennaio), il grande concerto dei Thegiornalisti (26 marzo), il nuovo show comico di Pintus (20 aprile 2019) e il live del cantautore Ultimo (17 maggio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .