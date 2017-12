Riceviamo e pubblichiamo:

"ANTONIO ROLFINI PRESENTA “NOTE DI LUNA”

MUSICA E POESIA ALL'AUDITORIUM “ S. NICOLO'” DI CHIOGGIA



Poesia e musica costituiscono un nobile e antichissimo connubio, di questo tenore è il concerto intitolato “Note di Luna” che verrà proposto al pubblico, sabato 6 gennaio, alle ore 17, nello splendido Auditorium S.Nicolò di Chioggia sito in Calle S. Nicolò. Il pianista e compositore Antonio Rolfini è autore delle musiche originali che accompagneranno gli intensi testi lirici scritti dal poeta Piergiorgio Rossi e condotti dalla voce narrante di Angela Felisati. Gli altri musicisti coinvolti sono Alessandra Fiocchi al flauto e Simone Montanari al violoncello. Questo affiatato sodalizio artistico è reduce da un altro applaudito spettacolo, andato in scena lo scorso 7 ottobre al Teatro Sperimentale di Pesaro. “Note di Luna”, già presentato lo scorso 3 dicembre al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e accolto con ampi favori di pubblico e critica, è un onirico viaggio poetico-musicale e un tributo al satellite terrestre che ha ispirato i poeti sin dai tempi più remoti; offre una chiave interpretativa moderna, magica e sognante al contempo. I testi si alternano alla musica, in un serrato dialogo che traduce ed evoca, in “note” appunto, atmosfere classiche e folkloriche tanto occidentali quanto orientali. Il concerto “Note di luna” rientra tra gli eventi del periodo Natalizio organizzati dal Comune di Chioggia con la preziosa collaborazione della Pro Loco di ChioggiaSottomarina. L'ingresso sarà gratuito".