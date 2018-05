Annalisa in concerto gratuito a Nave de Vero

Dopo aver mandato in delirio i fan con il suo firmacopie di qualche settimana fa, Annalisa è pronta a tornare sul palco di Nave de Vero, questa volta per esibirsi in un concerto ad ingresso gratuito. L'appuntamento è al centro commerciale di Marghera per venerdì 18 maggio 2018, a partire dalle 21. È possibile prenotare alcuni tavoli per assistere alla performance dell'artista, che si cimenterà nel suo "Bye bye" live 2018.

Annalisa

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, è una cantautrice italiana. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con due gruppi musicali, è divenuta nota come cantante solista nel 2011, partecipando alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria Big, classificandosi nona nel 2013 con Scintille, quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale e terza nel 2018 con Il mondo prima di te.