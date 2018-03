Emma in concerto a Jesolo, al Pala Arrex la data zero del nuovo tour della cantante

Dopo le date zero dei Capitani Coraggiosi Baglioni e Morandi, di Elisa e i recenti concerti sold out di Ligabue, Biagio Antonacci, Nek, Max Renga e nuovamente dell’eterno Gianni Morandi, le grandi star della musica italiana scelgono ancora una volta la Città di Jesolo e il suo Palazzo del Turismo quale teatro ideale per i loro tour. Il prossimo lunedì 14 maggio 2018 sarà la volta della meravigliosa Emma, inaugurare il suo nuovo viaggio musicale da Jesolo, con quello che si annuncia come un grande concerto live.

La data zero del nuovo “Essere Qui tour 2018” di Emma che toccherà i palazzetti delle principali città italiane, è organizzata da F&P Group e Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. I biglietti per questo nuovo importante appuntamento a Jesolo saranno in vendita on line su Ticketone a partire dalle 16 di mercoledì 7 marzo 2018, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11.00 di lunedì 12 marzo. Tutte le informazioni, i prezzi e l’elenco dei punti vendita su www.azalea.it.

L'album

Emma, concerto dopo concerto, porterà in scena un live unico ed emozionante e coinvolgerà il pubblico con i suoi più grandi successi e i brani estratti dal suo ultimo album di inediti “Essere qui”, già certificato Oro. Prodotto insieme a Luca Mattioni, è un disco di undici tracce che mostra una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà. Un album che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale, che definisce appieno la personalità di Emma. Al disco hanno collaborato autori di personalità e musicisti del calibro di Paul Turner, Enrico “Ninja” Matta, Lorenzo Poli, Luca Mattioni, Adriano Viterbini e Andrea Rigonat.

Il nuovo singolo

"Effetto Domino" è il nuovo singolo estratto da "Essere qui" (Universal Music), attualmente in rotazione radiofonica. Un brano che parla di sesso, raccontandolo al massimo della sua accezione positiva e con un filo di ironia ed è accompagnato da un video, diretto da Paolo Stella e Alex Grazioli.