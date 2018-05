Musica, arte e parole: Mauro Corona e Luigi Maieron in scena alla Nave de Vero

Mauro Corona, scrittore-scalatore di successo ed il cantautore Luigi Maieron, venerdì 4 maggio 2018 saliranno sul palco di Nave de Vero alle 21, per dare vita ad una chiacchierata teatrale tra parole, arte e musica del loro territorio.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è stato ideato a partire dalle esperienze e collaborazioni che i due artisti condividono da anni. Entrambi di origine friulana, Corona e Maieron sono infatti legati da un forte legame personale e professionale, che ha dato vita a progetti comuni, come Quasi niente, libro scritto lo scorso anno a quattro mani e presentato in molte città d’Italia. L’opera è un insieme di riflessioni, aneddoti e personaggi tipici della cultura montana, un ricco patrimonio comune ora offerto al pubblico non solo in forma scritta.

Corona

Mauro Corona, classe 1959, oltre ad essere un noto scrittore, è anche uno scultore del legno e abile scalatore. Nella sua lunga esperienza tra le cime friulane, ha inaugurato più di 300 percorsi di scalata. Ha firmato 31 libri, alcuni dei quali sono poi divenuti dei best-seller e tradotti in diverse lingue straniere. Tra i riconoscimenti attribuiti dallo scrittore il Cardo d'argento ricevuto nel 2008 per il libro “Cani, camosci, cuculi (e un corvo)”, il premio Bancarella 2011 per “La fine del mondo storto” e il Premio Mario Rigoni Stern nel 2014 per “La voce degli uomini freddi”.

Maieron

Luigi Maieron, classe 1954, è un poeta, scrittore e cantautore di origine carnica. Nei primi anni novanta si fa apprezzare a livello locale, vincendo due edizioni del Festival del canto friulano (1993 e 1995) e con il successo al Premi Friûl nel 1997. L’anno seguente pubblica il suo primo disco ufficiale Anime Femine, interamente in lingua friulana con cui ottiene ulteriori riconoscimenti. Il suo romanzo più celebre è la Neve di Anna, scritto nel 2004, è stato trasformato in musica e inserito nel album Une primavere del 2008 con il quale è arrivato in finale al Premio Tenco.