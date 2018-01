Il Carnevale ha un main sponsor. Despar: "Riconoscenti al territorio che ci ospita" VD

Il Carnevale diffuso di Venezia ha una main partner: principale investitore nella kermesse lagunare e della terraferma sarà il colosso del gdo Despar, marchio in rapida diffusione nel territorio (tra nuove aperture e restauri). "Vogliamo trasmettere la nostra riconoscenza alla città che ci sta ospitando, - ha spiegato il direttore marketing di Despar Fabio Donà - partecipando in modo attivo alla realizzazione di uno degli eventi più importanti per cultura e tradizione".