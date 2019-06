"D3082 | Woman Art Venice" partecipa all'Art Night: programma speciale per la "notte bianca"

"D3082 | Woman Art Venice" si prepara a celebrare la sua prima notte bianca dell’arte con un programma speciale pensato per ArtNight.

Sabato 22 giugno dalle ore 21 la mostra MY Life. Margaux Bricler | Andrea Hess | Valeria Manzi, allestita nel “padiglione urbano” sarà al centro della visita guidata a cura di alcune ragazze residenti nella Domus Civica coordinate da Silvia Pichi, art counselor e storica dell'arte. Portavoce e mediatrici culturali per questa serata, racconteranno ai visitatori la mostra e la mission del progetto D3082, nato tra le mura della Domus.

Perseguendo una proposta culturale multidisciplinare, alle ore 22 la mostra diventerà una quinta scenografica d’eccezione per la performance di danza urbana Corpolittico del Gruppo CI-VE Contact Improvisation Venezia, con la direzione coreografica di Carla Marazzato. Un’azione di danza improvvisata e site specific, il cui tema principale è quello dell’aiuto reciproco tra le persone ma anche tutte le sfaccettature emotive delle relazioni umane.

D3082 è il primo spazio di ricerca e incubatore artistico, interamente dedicato ad autrici donne. Scopo di questa nuova realtà è diventare un luogo di ricerca dei linguaggi contemporanei e promotore di iniziative per la valorizzazione dell’arte al femminile in chiave multidisciplinare, ospitando eventi, presentazioni, conferenze ed esposizioni. Un intento strettamente collegato al luogo in cui è nasce: la Casa della studente Domus Civica, un convitto universitario femminile, gestito da A.C.I.S.J.F (Associazione Cattolica Internazionale Servizio della Giovane) che persegue l’intento sociale dell’accoglienza e il supporto di studentesse, lavoratrici lontane da casa, ma anche di donne prive di mezzi, immigrate, vittime di abusi, accolte in un contesto educativo aperto e familiare.