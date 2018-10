Dentro l’Arte, nutrirsi di bellezza: torna l'iniziativa di BarchettaBlu

Al via sabato 20 ottobre la terza edizione del Festival "Dentro l’Arte 2018. Nutrirsi di bellezza". Torna, per il terzo anno consecutivo, il festival ideato e organizzato dall'associazione BarchettaBlu in collaborazione con il Comune di Venezia e altri enti pubblici e privati del territorio. La manifestazione, in programma dal 20 ottobre al 18 novembre a Venezia - con un'incursione a Palazzo Bonaguro di Bassano del Grappa -, propone oltre 50 iniziative e attività, tra letture e laboratori, incontri e percorsi formativi per avvicinare all'arte bambini, ragazzi e adulti.

Cultura alla portata

L'iniziativa, che fa parte della rassegna “Le Città in festa”, è stata presentata questa mattina a Ca' Farsetti, con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti l'assessore alle Politiche Educative, Paolo Romor, la responsabile di BarchettaBlu, Marina Zulian, e i rappresentanti di alcune delle realtà culturali coinvolte nel progetto. «Le iniziative di Barchetta Blu - ha esordito Romor - hanno sempre una ricaduta positiva sulla città. Penso non solo al servizio di nido, che l’associazione offre da tempo e che garantirà per i prossimi 3 anni dopo essersi aggiudicata quest’estate la gara bandita dal Comune, ma anche agli eventi come questo Festival grazie al quale bambini, ragazzi e anche adulti possono imparare, divertendosi, a conoscere e apprezzare lo straordinario patrimonio culturale, storico e artistico della nostra città».

Programma

Il format rimane lo stesso delle scorse edizioni, con percorsi previsti per scuole, famiglie, bambini e adulti in diverse prestigiose sedi culturali della città tra cui la Casa dei Tre Oci, la Scala Contarini del Bovolo e, novità di quest’anno, anche Palazzo Cini e la Fondazione Bevilacqua La Masa. Numerose inoltre le proposte a cura delle principali istituzioni culturali e museali, dalla Fondazione Musei Civici di Venezia a Palazzo Grassi, da Punta della Dogana alle Stanze del Vetro, Palazzetto Bru Zane all'associazione culturale Bottegavaga. Per i più piccoli ci sono le proposte di "Arte 0-6", atelier creativi ispirati a grandi artisti come Mirò, Kandinsky e Pollok dove i bambini potranno sperimentare tecniche artistiche per la realizzazione di opere collettive, mentre la BibliotecaRagazzi BarchettaBlu ospiterà un percorso formativo per educatori che si occupano di bambini fino ai 6 anni. Per il programma dettagliato visita il sito www.barchettablu.it.