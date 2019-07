Sul palco di Nave de Vero la diva del jazz Dianne Reeves

Nave de Vero si prepara ad accogliere il pubblico per un altro memorabile appuntamento della rassegna jazz: venerdì 19 luglio alle 21.30 sarà il momento della “jazz diva” della vocalità afro Dianne Reeves che si esibirà con Peter Martin (piano), Romero Lubambo (chitarra), Reginald Veal (basso) e Terreon Gully (batteria).

Dianne Reeves

Dianne Reeves è una delle più importanti interpreti femminili di jazz al mondo e si contraddistingue da sempre per i suoi virtuosismi mozzafiato, la straordinaria capacità di improvvisazione e uno stile unico jazz e R&B. Nata a Detroit, la Reeves rappresenta l’erede della grande tradizione delle vocaliste jazz, e tra le sue ispiratrici vi sono leggende come Sarah Vaughan e Carmen McRae. La sua versatilità le permette però di muoversi con grande capacità in generi diversi come il soul ed il pop più raffinato. Figlia d’arte (padre cantante, madre trombettista, George Duke era un suo cugino) ha cominciato a cantare da giovanissima, finché è stata scoperta e lanciata da Clark Terry.

La carriera

Nel corso della sua carriera ha vinto cinque Grammy Awards (con nove nominations) e ricevuto il Grammy per il miglior Jazz Vocal Performance per tre anni consecutivi. Ha vinto anche il Best Jazz Vocal Grammy per la colonna sonora del film “Good Night e Good Luck”, diretto da George Clooney. La grande cantante jazz statunitense ha registrato e suonato con Wynton Marsalis e la Lincoln Center Jazz Orchestra. Ha anche registrato con la Chicago Symphony Orchestra diretta da Daniel Barenboim e lavorato come solista con Sir Simon Rattle e la Berlin Philharmonic. La Reeves è stata la prima Creative Chair for Jazz della Los Angeles Philharmonic e la prima vocalist ad esibirsi nella famosa Walt Disney Concert Hall.