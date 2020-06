Dieci giorni di cinema all'aperto al Parco Catene

Dieci giorni di film da guardare seduti sulla propria bicicletta o su uno dei 200 posti disponibili in un'arena di 600 metri quadrati, in piena sicurezza. È stato inaugurato martedì sera, 29 giugno, il cinema all'aperto e "bike-in" al Parco Catene di Marghera, una manifestazione inserita nel palinsesto di "Le Città in festa" organizzata dall'associazione Catene 2000.

La manifestazione continuerà fino all'8 luglio proponendo ogni sera un film spaziando in generi diversi. Programma e dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook dell'associazione Catene 2000.