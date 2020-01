Dogi's Winter a Vigonovo: la corsa di beneficenza in ricordo di Massimo Rampado

Di corsa per un amico che non c’è più. Domenica 19 gennaio, a Vigonovo (Venezia), si svolgerà la Dogi’s Winter, manifestazione podistica aperta a tutti, organizzata dall’Atletica Riviera del Brenta e dalla Dogi’s Half Marathon per ricordare Massimo Rampado, il volontario di Lughetto di Campagna Lupia scomparso lo scorso ottobre, ad appena 46 anni, a causa di una grave malattia.

Massimo faceva l’artigiano, ma nel tempo libero amava impegnarsi nell’organizzazione di un gran numero di eventi sportivi e non. Da anni collaborava anche con la Dogi’s Half Marathon e il comitato organizzatore della mezza maratona della Riviera del Brenta, in programma il prossimo 5 aprile, ha pensato di onorarne il ricordo, dedicandogli una corsa podistica che avrà anche una finalità concreta: l’intero ricavato della Dogi’s Winter andrà infatti a costituire una borsa di studio per Elisa, la giovane figlia di Massimo. La partenza avverrà alle 9 da Vigonovo e i partecipanti – runners, camminatori, amici, semplici conoscenti di Massimo – potranno scegliere tra due distanze: 10 e 16 chilometri. L’iscrizione, da effettuare sul posto, costerà 3 euro. E’ anche previsto il deposito sacche.

Premi per i tre gruppi più numerosi e per i primi tre classificati (uomini e donne). I partecipanti potranno approfittare dell’occasione per iscriversi alla Dogi’s Half Marathon con la quota agevolata di 22 euro