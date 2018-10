Doppio Malto Festivalbeer, a Marcon dal 18 Ottobre

Doppio Malto Marcon è #unpostofelice con il FestivalBeer: due settimane ricche di eventi gratuiti, musica dal vivo, dj set e appuntamenti per rilassarsi e divertirsi con la famiglia e gli amici.

E per valorizzare il prodotto artigianale che contraddistingue la qualità pluripremiata Doppio Malto dal 2004, la prima birra è sempre offerta, sia a pranzo che a cena, per dissetarsi dopo un buon piatto di carne alla brace o per degustarla come un intenditore.

Giovedì 18 ottobre (e si replica anche giovedì 25) è tempo di relax con “Massaggi o Assaggi?”. Dalle 19:30, dopo una giornata stressante al lavoro, tutti i clienti Doppio Malto potranno concedersi una coccola rilassante grazie ai professionisti di ShapeMe, un massaggio seduti al tavolo, mentre si gusta la cena, perfetto per combattere lo stress e i dolori posturali causati dal lavoro d’ufficio.

Per chi ama la musica dal vivo due sono gli eventi gratuiti imperdibili. Mercoledì 24 ottobre con i Barracuda per un tributo a Ligabue e musica all’italiana. Domenica 28 ottobre saranno invece Le Casalingue a calcare il palco di Doppio Malto Marcon: Stefania, Irene, Silvia, Giorgia e Astrid hanno dato vita ad una band hard rock grintosa, sfacciata ed ironica. Apprezzatissime nel circuito underground veneto, con i loro suoni prepotenti e distorti, una batteria, un basso incalzante ed una voce corposa ed ammaliante proporranno una performance mozzafiato e uno show coinvolgente, rigorosamente in grembiulino e tacchi.

Lunedì 29 ottobre la serata è dedicata agli uomini con l’appuntamento “Birra o Barba?”. In collaborazione con The Original Barber Store, dalle 20.00 sarà possibile farsi fare la barba… proprio di lunedì, giorno di chiusura dei barbieri! L’attività è gratuita, proprio come la prima birra che si potrà gustare prima o dopo il taglio.

La serata di Halloween si inaugura con Marco “Furio” Forieri. Mercoledì 31 ottobre, il veneziano va in scena da Doppio Malto Marcon per uno show unico tra musica e divertimento.

E ogni venerdì tornano i dischi mixati dal vivo con Arj DJ, deejay dalle sonorità poliedriche.

Tutti gli eventi durante il FestivalBeer sono gratuiti!