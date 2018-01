Teatro anima del Carnevale: al Goldoni e al Grimani in scena prosa, balletto e burattini

Il Carnevale di Venezia è al via e anche quest'anno il Teatro Goldoni sarà al centro della manifestazione veneziana con un ricco calendario di appuntamenti, dalla prosa "in sede" agli spettacoli itineranti, dalla programmazione per i più piccoli, alla danza classica fino alla musica pop-rock.

Il programma

Sarà la prosa ad aprire il programma il 2 febbraio con La Veneziana, testo classico del teatro cinquecentesco che verrà messo in scena, in una produzione del Teatro Stabile del Veneto per la regia di Giuseppe Emiliani, nella cornice delle sale del coevo Palazzo Grimani, grazie alla rinnovata collaborazione del Polo Museale del Veneto. Un'altra realizzazione dello Stabile troverà spazio sul palcoscenico del Teatro Goldoni: Arlecchino furioso. La regia di Marco Zoppello ripropone la maschera più celebre del Carnevale veneziano in uno spettacolo costruito secondo la tradizione della Commedia dell'Arte. Torna poi per la nona edizione Passa al Goldoni, la rassegna dedicata al pubblico dei più giovani nell'ultima settimana di Carnevale. Dal 9 al 13 febbraio nel Foyer del Teatro, un susseguirsi ininterrotto di divertenti spettacoli di burattini presentati da Lucia Schierano.

Il balletto russo

Durante la kermesse lagunare ritorna anche quest'anno al Teatro Goldoni la grande tradizione del balletto russo, rinnovando la consolidata intesa con la "Missione Culturale Russa". L'11 e il 12 febbraio il teatro dell'Opera e Balletto della Repubblica Mari El proporrà un classico della danza, Romeo e Giulietta su musica di Sergej Prokofiev. A seguire, nella seconda parte della serata, l'accademia del Balletto Russo "Agrippina Vaganova" di San Pietroburgo affiderà ad alcuni dei suoi migliori danzatori la celebrazione del 200° anniversario dalla nascita del grande coreografo Marius Petipa. Il Carnevale avrà poi una romantica appendice il 14 febbraio, San Valentino, che vedrà il gradito ritorno al Teatro Goldoni dei Joy Singers con Love Songs, una speciale serata a tema per il giorno degli innamorati.

La Venexiana

Nella ricca programmazione del teatro, spazio anche aL La Venexiana, spettacolo realizzato con la collaborazione di Vela Spa e del Polo rnuseale del Veneto: si tratta di una commedia in cinque atti di autore anonimo veneto del '500. Un capolavoro della commedia rinascimentale italiana, il più importante testo teatrale del '500 veneziano verrà portato in scena in uno dei palazzi cinquecenteschi più importanti di Venezia, in una versione anch'essa fedelmente cinquecentesca: un adattamento pensato per le stanze del piano nobile.