Weekend prenatalizio tra Spinea e Mirano: dagli show alle animazioni, gli eventi in programma

Ultimo fine settimana di Natale e il programma nei centri del Miranese si affolla di iniziative, grazie ai commercianti e alla collaborazione tra Confcommercio del Miranese, Comuni, Pro loco e associazioni, per offrire intrattenimento e un’ampia offerta di prodotti per gli ultimi acquisti prima delle feste.

A Mirano, dove continua il successo della pista di pattinaggio su ghiaccio e della casa di Babbo Natale all’interno del magico “Giardino delle feste”, questa domenica sarà dedicata al mercatino “Sapori e Tradizioni” con i prodotti tipici regionali. Tra bancarelle di specialità italiane e negozi aperti, anche nelle caratteristiche casette in legno allestite in piazza, tante animazioni: alle 14.30 direttamente con i ragazzi di Gardaland, giochi e baby dance, poi alle 18.00, sulla pista di ghiaccio, con uno spettacolo musicale intitolato “MiranOnIce”, con Gianni Scribano. Allestimenti da favola che faranno da cornice anche agli auguri della vigilia, tradizione ormai immancabile sotto l’albero di Piazza Martiri, nel bel mezzo degli ultimi acquisti in centro e poi programma che proseguirà anche dopo Natale con il grande appuntamento del 31 dicembre in piazza, il Capodanno di Radio Company e quello della Befana, il 6 gennaio, con calze e dolci per tutti bambini.

A Spinea questo fine settimana, commercianti in campo insieme a Comune e Pro Loco per offrire un ultimo sabato di Avvento all’insegna del mercatino natalizio allestito in Piazza Fermi. Da non perdere gli appuntamenti a tutta musica organizzati per questo weekend: sabato a partire dalle 16 esibizioni della scuola di ballo Impronta e a seguire il concerto tributo a Ligabue della band “Figli di un Cane”. Domenica a partire dalle 15.30 animazioni con la scuola Danza & Danza e la Wengy Rock Style, poi concerto dei “Freeway”, con un repertorio di sigle TV e cartoons.

Infine Maerne, dove domenica, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la parrocchia, sarà organizzato un mercatino natalizio, con l’apertura del Villaggio dei Pastori, i giochi di una volta, animazioni e l’imperdibile mostra dei presepi in biblioteca.