Fattorie didattiche 2018: un giorno per scoprire la campagna

Domenica 14 ottobre 2018, le fattorie didattiche della Regione Veneto aprono le porte ai cittadini, alle famiglie, ai grandi e piccini proponendo attività e laboratori, lezioni sull'aia, visite guidate, giochi antichi e tanto altro per avvicinare tutti all’agricoltura come spazio ideale del sapere, della conoscenza e del dialogo.

Numerose proposte

Nella provincia di Venezia sono numerose le proposte offerte dalle aziende agricole, dal percorso per conoscere il mondo delle api con tanto di laboratorio per fare i biscotti al miele, al giro a cavallo, al riconoscimento delle foglie e "officina" di dipintura delle cassette natalizie, alla produzione di sali aromatizzati con le erbe raccolte, alla semina di piantine in serra; per gli adulti che invece vogliono diminuire lo stress accumulato durante la settimana c’è la seduta di rilassamento psico-corporeo nel verde del parco, ma anche una gita per visitare gli orti della Laguna Nord. Insomma tante opportunità di passare una giornata diversa all’insegna della creatività, immersi nella natura a contatto con il mondo rurale ricco che ci offre un patrimonio storico, culturale ricchissimo richiamando uno stile di vita sano, consapevole e sostenibile.

L'accoglienza

L’operatore agricolo accoglierà, secondo orari concordati e in base a prenotazioni, gruppi e singoli offrendo ciò che di meglio prevede la civiltà contadina, come la tradizione, l’ospitalità, la bontà del cibo e il senso della festa rurale.