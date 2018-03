Festa di Primavera al Fontego dei Turchi

Per una giornata il Fontego dei Turchi, sede del Museo di Storia Naturale, accoglierà nel suo cortile e nel giardino numerose realtà del territorio che in vari modi si occupano del mondo vegetale. Il cortile del Museo diventa uno spazio di incontro e di attività, un luogo di divertimento e svago dove scambiarsi esperienze e informazioni. L'appuntamento è per domenica 18 marzo 2018, dalle 10 alle 18.

Il programma

In programma conversazioni e animazioni, laboratori per adulti e bambini, vendita di piante e prodotti del territorio. La manifestazione e tutte le attività in programma sono gratuite ritirando il pass per la festa al punto di accoglienza. La partecipazione alle attività è garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'accesso alla manifestazione potrà essere temporaneamente limitato per motivi di sicurezza.