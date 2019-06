Marghera Estate 2019: torna il festival con musica, cinema e street food

Torna Marghera Estate, il festival dedicato a musica, cinema e street food con tanti eventi in programma e un'offerta più ampia rispetto agli anni passati. L'edizione 2019, presentata stamattina, si aprirà il 2 luglio (prima serata con Figli di un Cane, tributo a Ligabue) e si chiuderà a inizio settembre con le proiezioni di "Esterno notte". «Voglio sottolineare l'impegno di tutti, dell'amministrazione e dei partner - ha commentato l'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini -. C'è un fermento positivo che va incoraggiato. C'è voglia di stare insieme, c'è voglia di fare comunità e divertirsi all'insegna della musica e di altre manifestazioni. È un lavoro di squadra».

Luglio con musica e food

Il cartellone vede un programma ricco di eventi per allietare le serate della stagione più calda. Luglio sarà il mese della musica e allo street food con una kermesse ed eventi dedicati alla gastronomia, dal 2 al 26 del mese. Il programma di quest'anno vede un incremento della parte musicale: saranno ospitate le migliori cover band per celebrare gli artisti più amati, da Lucio Battisti ai Queen, da Joe Cocker a Ligabue. Inoltre serate con dj set, con Dj Fargetta e Dj Angelo. Torna anche la seconda edizione dell'Hybrid Music Contest, la competizione musicale che valorizza i giovani musicisti emergenti realizzata con il sostegno di Euro&Promos. Si esibiranno sul palco i finalisti del concorso svolto a giugno all'interno dell'Hybrid Music, le sale prova del Comune di Venezia.

Una delle novità è lo spazio dedicato alla lirica, grazie alla collaborazione con il Teatro La Fenice, con spettacoli tenuti dai massimi rappresentati della musica lirica e orchestrale del mondo. Una serata sarà dedicata alla rappresentazione del Rigoletto di Giuseppe Verdi a ingresso gratuito. Il progetto è stato reso possibile grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea - Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. E poi ci sono le due serate dedicate al liscio in cui la piazza si trasformerà in pista da ballo, come una grande balera per offrire a più generazioni possibilità di divertimento.

Grande attesa, inoltre, per il festival del cibo: l'International Street Food Italia, un evento nell'evento che porta in piazza le specialità culinarie di tutte le regioni italiane e non solo grazie a una trentina di food truck a tema distrubuiti in piazza Mercato. Gli chef impasteranno, friggeranno e arrostiranno su quattro ruote i loro prodotti trasmettendo il loro sapere e la loro passione per la cucina con chiunque deciderà di assaggiare i loro piatti.

Cinema sotto le stelle

Agosto, invece, si conferma anche quest'anno il mese dedicato al cinema sotto le stelle con una programmazione dedicata a tutti e una scelta dei migliori film della scorsa stagione. La selezione è stata fatta a cura di Making Movie e Circuito Cinema. Un ulteriore spazio cinematografico sarà quello dedicato a Esterno Notte, che a settembre porterà le pellicole presentate durante la scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

La manifestazione è organizzata dal Settore cultura del Comune di Venezia, con il sostegno di VeneziaUnica City Pass, Camera di Commercio di Venezia e grazie alla collaborazione di Confcommercio di Marghera, Cooperativa SocioCulturale, EuroPromos, Enel, Pan Piuma, San Marco Petroli, Vtp, Venezia Terminal Passeggeri, nonché il supportodi Anda, del Teatro La Fenice, San Benedetto, Veritas, New Goses.