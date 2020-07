Festival Show un anno fa, stasera in tv l'evento di Chioggia

L'appuntamento nel comune di Chioggia con la ventesima edizione del tour estivo di di Radio Birikina e Radio Bella & Monella sarà sostituito dalla messa in onda televisiva della serata dello scorso anno. Il Festival Show, infatti, quest'anno è stato sospeso e lascerà spazio alle repliche in tv delle serate musicali dell'edizione 2019 sui canali Birikina Tv (ch. 85 e 253 del digitale terrestre) e Bella & Monella Tv (ch 611 del digitale terrestre).

Lunedì 20 luglio alle 21.00 è la volta dell'evento tornato con successo a Chioggia dopo una decina di anni, e si potranno rivedere e riascoltare le esibizioni di Roby Facchinetti, Enrico Ruggeri, Arisa, Anna Tatangelo, Martina Attili, Sergio Sylvestre, Emma Muscat e Biondo per una serata condotta dall'attrice Anna Safroncik che ha debuttato come presentatrice proprio sul palcoscenico di Festival Show, affiancata dal coordinatore del tour Paolo Baruzzo.

«È un'estate certamente più silenziosa senza i grandi spettacoli e concerti - confida Paolo Baruzzo, coordinatore del tour – e per quanto riguarda Festival Show 2020 era già tutto pronto, con la necessaria consapevolezza abbiamo fermato la nostra grande macchina della musica. Con le nostre televisioni e on line dai siti vogliamo far rivedere e rivivere le tappe del tour 2019 sperando di poter presto ritrovare il nostro grande pubblico».